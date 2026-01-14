15:41
Общество

В Детской клинической больнице города Ош навели порядок с очередями

В Ошской межобластной детской клинической больнице упорядочили процесс приема пациентов и ожидания в очередях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксированы скопление людей и большие очереди в медицинском учреждении. По поручению министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова оперативно приняты соответствующие меры, и проблему решили.

Как уточняется, в консультативно-диагностическом отделении, показанном на видео, лабораторные кабинеты, создававшие перегруженность зоны ожидания, перенесены в другие помещения. Очереди приведены в порядок, открыт дополнительный регистратурный пункт. Кроме того, начаты работы по расширению зала ожидания.

В настоящее время прием пациентов ведется в штатном режиме. Врачи и медицинские сестры продолжают работу с населением в соответствии с установленным графиком.
