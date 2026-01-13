10:18
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Общество

Трамвай через юг Бишкека: новую линию хотят провести от 12 микрорайона в центр

Генеральным планом развития Бишкека предусмотрено строительство трамвайной линии по проспекту Аалы Токомбаева — от 12-го микрорайона в направлении центра города. Далее маршрут планируется провести по улице Киевской до Ошского рынка.

24.kg
Фото 24.kg

Как отмечается в разъяснениях мэрии, очередность реализации мероприятий по строительству трамвайной инфраструктуры, а также конкретные маршруты будут определяться на следующих стадиях проектирования. В том числе эти вопросы планируется проработать при разработке технико-экономического обоснования строительства трамвайных линий.

Власти подчеркивают, что трамвай рассматривается как один из ключевых элементов развития общественного транспорта и разгрузки улично-дорожной сети столицы.

Генеральным планом предусматривается организация трамвайных линий на обособленном полотне. При таких условиях, а также с учетом использования подвижного состава большой вместимости максимальная провозная способность трамвая (то есть количество пассажиров, которое может провести трамвайная линия в час) в три раза превышает провозную способность троллейбуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357598/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека кадровые изменения
В Бишкеке 0,4 гектара сельхозземли перевели под строительство электростанции
Не думаю, что за 25 лет решим проблему озеленения Бишкека. Депутат о генплане
Генплан-2050 не предусматривает вынос железной дороги за пределы Бишкека
В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чингиза Айтматова
Завершились общественные слушания проекта генплана Бишкека до 2050 года
Больницы в центре Бишкека сохранят. Разработчики генплана успокоили горожан
Без метро, но с трамваями и метробусами. Представлена новая транспортная модель
Как создается генплан-2050. Источники данных для стратегического документа
К 2050 году в Бишкеке будут жить 2 миллиона человек — данные нового генплана
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
10:14
Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подозреваемых в мошенничестве Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подоз...
10:12
Платная замена бессрочных водительских прав обойдется кыргызстанцам в 779 сомов
10:09
Массовые акции и беспорядки. Госдеп просит граждан США покинуть Иран
10:08
Трамвай через юг Бишкека: новую линию хотят провести от 12 микрорайона в центр
09:52
Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок