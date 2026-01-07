15:48
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
В Бишкеке проверяют состоящие на учете семьи в связи с фактами домашнего насилия

В Бишкеке проверяют семьи, состоящие на учете в связи с фактами домашнего насилия. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Начальник ГОМ-1 Алтынбек Чынбердиев встретился с жертвой семейного насилия

Отмечается, что проводятся профилактические мероприятия в рамках борьбы с семейным насилием. Начальник ГОМ-1 Алтынбек Чынбердиев встретился с матерью пятерых детей, которая ранее обратилась в милицию с заявлением на 30-летнего супруга. Мужчину арестовали на несколько суток. По словам женщины, это был не первый подобный случай — ранее ее мужа уже привлекали к ответственности.

Несмотря на произошедшее, она продолжает проживать с супругом, пояснив, что в семье сейчас все спокойно.

В жилмассиве «Ак-Ордо-3» также выявлен факт семейного насилия. Пострадавшей продлен охранный ордер. Ее муж не работает и страдает алкогольной зависимостью, из-за чего в семье периодически возникают скандалы. В канун Нового года он пытался напасть на жену и сына с ножом. Сын пытался защитить мать. Милиция приняла решение направить мужчину на лечение в наркологическое учреждение.

Напомним, ранее МВД призвало кыргызстанцев сообщать о фактах бытового насилия в праздничные дни.
