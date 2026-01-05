19:01
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Распивал спиртное. Материалы дела уже бывшего инспектора направлены в суд

Пресс-служба УПСМ Бишкека прокомментировала распространившийся в соцсетях видеоматериал, где зафиксированы грубые нарушения общественного порядка. Сотрудник муниципальной инспекции мэрии в форменной одежде распивает спиртные напитки, а также справляет нужду в общественном месте.

Работники управления Патрульной службы милиции по ГУВД столицы отреагировали на данный факт. В результате проведенных мероприятий граждане К.У.Б., 1975 года рождения, и И.Р.Б., 1975 года рождения, доставлены в Ленинское РУВД для дальнейших процессуальных действий.

Читайте по теме
Распивал спиртное. Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили

По собранным материалам действиям указанных лиц суд даст правовую оценку в соответствии с действующим законодательством.

УПСМ подчеркивает, что любые проявления неуважения к общественным нормам и требованиям закона, независимо от занимаемой должности и ношения форменной одежды, будут получать принципиальную и жесткую правовую оценку.

Ранее сообщалось, что сотрудник муниципальной инспекции уже освобожден от занимаемой должности за нарушение норм профессиональной этики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357090/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Патрульная служба призвала таксистов не завышать тарифы в канун праздников
УПСМ Бишкека начало мероприятие по соблюдению ПДД с Православного храма
В Бишкеке водитель управлял автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении
Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний
С высоты птичьего полета. Патрульная служба сняла новогодний ролик
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
Цветы милым дамам. Сотрудники УПСМ решили поднять настроение девушкам-водителям
Задержана группа граждан, подозреваемых в совершении хулиганства
Ушел обедать, бросил авто на зебре: водителя оштрафовали
«Не признавал вины, пока не увидел видео»: пьяный водитель опроверг сам себя
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
5 января, понедельник
18:57
Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности о...
18:47
Горнолыжные базы Чуйской области патрулируют 200 сотрудников милиции
18:39
В России проработают возможность обязательной медиации при разводе
18:01
Распивал спиртное. Материалы дела уже бывшего инспектора направлены в суд
17:55
Трамп отказался поддержать лидера оппозиции в Венесуэле из-за Нобелевской премии