Картину Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро разыграют в лотерею

Благотворительный фонд Alzheimer’s Research Foundation запустил уникальную лотерею, в которой можно выиграть картину Пабло Пикассо «Голова женщины», написанную в 1941 году во время немецкой оккупации Парижа, пишет The Guardian.

Чтобы попытать счастья, необходимо купить билет за 100 евро. Цель акции — собрать 11 миллионов евро, для чего необходимо продать 120 тысяч билетов. Все собранные средства направят на исследования болезни Альцгеймера. Если же нужное количество билетов не будет продано, все участники получат полный возврат средств.

Розыгрыш картины пройдет 14 апреля 2026 года в парижском отделении аукционного дома Christie’s.

В 2013 и 2020 годах французский продюсер Пери Кошен уже организовала две успешные лотереи с работами Пикассо, принесшие в сумме более 10 миллионов евро. Инициативу поддержал внук художника Оливье Пикассо, назвавший лотерею законным продолжением благотворительных традиций семьи.