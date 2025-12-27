12:07
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Ученые считают, что через 5-10 лет смогут победить болезнь Альцгеймера

Сможем ли мы когда-нибудь победить болезнь Альцгеймера или это невыполнимая задача? Ведущие исследователи деменции считают, что от появления революционных методов лечения этих состояний нас может отделять всего пять–десять лет, пишет BBC News.

Ученые из Эдинбургского университета рассказали, что в будущем станет возможным предотвращать возникновение этой болезни или как минимум останавливать ее развитие, а в более отдаленной перспективе — излечивать людей, у которых уже начали появляться симптомы.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, они подчеркнули, однако, что из-за чрезвычайной сложности человеческого мозга говорить с уверенностью об успехе можно будет только после получения результатов клинических испытаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356311/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Бессонница? Недосыпание приводит к болезни Альцгеймера
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
12:00
Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 2026 года Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 20...
11:43
Азербайджанский фильм будет показан на престижном международном кинофестивале
11:22
В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов
11:17
Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 декабря