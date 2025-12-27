Ученые считают, что через 5-10 лет смогут победить болезнь Альцгеймера

Сможем ли мы когда-нибудь победить болезнь Альцгеймера или это невыполнимая задача? Ведущие исследователи деменции считают, что от появления революционных методов лечения этих состояний нас может отделять всего пять–десять лет, пишет BBC News.

Ученые из Эдинбургского университета рассказали, что в будущем станет возможным предотвращать возникновение этой болезни или как минимум останавливать ее развитие, а в более отдаленной перспективе — излечивать людей, у которых уже начали появляться симптомы.