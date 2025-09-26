16:01
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения, освобождения и аттестации руководителей государственных вузов.

Теперь при подаче документов на должность ректора вуза со статусом «национальный» кандидат должен предоставить:

  • личный листок по учету кадров;
  • список научных трудов;
  • оригиналы документов об образовании, ученой степени и звании, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям;
  • оригинал трудовой книжки;
  • перспективный план развития вуза;
  • иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Оригиналы документов будут возвращаться кандидату после заверения ответственным сотрудником уполномоченного госоргана. В представлении о назначении также должно содержаться краткое описание деловых и личных качеств кандидата.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344993/
просмотров: 382
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»
Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы
Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat
В Кыргызстане меняют правила присвоения ИНН: появится новый код для иностранцев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10»
Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов
В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников
Кабмин упростил порядок трансформации земельных участков
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
26 сентября, пятница
16:00
Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным Суданом и Багамами Кыргызстан установил дипломатические отношения с Южным...
15:51
В городе Ош сотрудники УПСМ подрались прямо в кабинете
15:43
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
15:28
В МВД Кыргызстана подвели итоги летнего туристического сезона
15:27
Пробки в Бишкеке. Что думают в мэрии о заезде машин по четным и нечетным номерам