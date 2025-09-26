Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения, освобождения и аттестации руководителей государственных вузов.

Теперь при подаче документов на должность ректора вуза со статусом «национальный» кандидат должен предоставить:

личный листок по учету кадров;

список научных трудов;

оригиналы документов об образовании, ученой степени и звании, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям;

оригинал трудовой книжки;

перспективный план развития вуза;

иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

Оригиналы документов будут возвращаться кандидату после заверения ответственным сотрудником уполномоченного госоргана. В представлении о назначении также должно содержаться краткое описание деловых и личных качеств кандидата.

Постановление вступает в силу через 10 дней.