На доработку АИС «Электронный транспортный контроль» выделят 3,6 миллиона сомов

Департамент наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникации объявил тендер на доработку модуля весогабаритного контроля автоматизированной информационной системы (АИС) «Электронный транспортный контроль».

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 3,6 миллиона сомов.

Согласно техзаданию, доработка распространяется на:

программное обеспечение АИС «ЭТК» на постах весогабаритного контроля (ВГК);

интеграцию с существующими весами;

логический модуль камеры распознавания регистрационных знаков;

управление шлагбаумом;

лазерную габаритную систему;

интеграцию с ЕРПН ГУ «Кызмат»;

пользовательский интерфейс инспектора.

Доработка применяется как на действующих постах ВГК, так и на новых, вводимых в эксплуатацию.

Делается это для обеспечения полной автоматизации процесса контроля транспортных средств, исключения ручного дублирования данных со стороны инспектора, а также повышения точности измерений габаритов, веса и межосевых расстояний.

Предложения поставщиков принимаются до 21 января 2026 года.