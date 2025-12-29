20:32
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»

Состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Самый чистый город» и «Самый чистый айыльный аймак». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, победителям вручили сертификаты и ценные призы по следующим номинациям:

  • Ак-Музскому айыльному аймаку (Нарынская область) подарили сертификат на получение автотехники «Шумкар»;
  • Раззакову (Баткенская область) вручен сертификат на строительство мусоросортировочной линии;
  • Орловка (Чуйская область) получила дополнительный приз — трехколесный мотороллер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356547/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Китай выделяет 15 стипендий для граждан Кыргызстана
В Кыргызстане объявлен конкурс на ОРТ в 2026-2028 годах
В Бишкеке наградили победителей конкурса «Самый лучший айыл окмоту»
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане
В Кыргызстане выбрали лучшего школьного повара 2025 года
Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Кыргызстан объявил конкурс на создание парадной формы для Игр кочевников
В Бишкеке стартовал IX Международный конкурс исполнителей русского романса
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
29 декабря, понедельник
20:20
В городе Ош открыли современный цветочный базар В городе Ош открыли современный цветочный базар
20:02
Бишкекчан приглашают на новогодний концерт на площади Ала-Тоо
19:41
Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»
19:20
В Алматы для курьерской доставки будут использовать дроны
19:00
«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала