Минприроды объявило победителей конкурса «Самые чистые город и айыльный аймак»

Состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Самый чистый город» и «Самый чистый айыльный аймак». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
По ее данным, победителям вручили сертификаты и ценные призы по следующим номинациям:
- Ак-Музскому айыльному аймаку (Нарынская область) подарили сертификат на получение автотехники «Шумкар»;
- Раззакову (Баткенская область) вручен сертификат на строительство мусоросортировочной линии;
- Орловка (Чуйская область) получила дополнительный приз — трехколесный мотороллер.