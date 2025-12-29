14:16
ГЧП. В КР сформирован портфель из 90 проектов на 434 миллиарда сомов

В сфере государственно-частного партнерства в 2025 году достигнуты рекордные показатели по объему привлеченных инвестиций, подписаны значимые соглашения в транспортной, социальной, образовательной, экологической и аграрной сферах. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам года глава Нацагентства по привлечению инвестиций Равшанбек Сабиров.

По его словам, на основе реализуемых проектов государственно-частного партнерства Кыргызстан поднялся с 68-го на 22-е место, сформировав портфель из более 90 проектов на сумму свыше 434 миллиардов сомов. Только за 11 месяцев 2025 года подписано 13 соглашений, которые обеспечили привлечение частных инвестиций на сумму более $3,8 миллиарда.

В планах на 2026 год, сообщил глава нацагентства, по линии ГЧП строительство и обслуживание восточной объездной платной автомобильной дороги в Бишкеке. Основной целью является развитие дорожной инфраструктуры в столице.

Есть проекты по строительству двухлинейного бетоносмесительного завода в Иссык-Атинском районе Чуйской области, реконструкции старой котельной в Орловке Чуйской области под завод по производству газобетонного блока, строительству и развитию современного торгового комплекса «Береке базар» на территории Узгенского района Ошской области и другие важные для страны инвестиционные проекты.

«Особо хотел бы отметить проекты ГЧП в сфере высшего образования и науки. Например, 22 октября на базе Международного университета КР состоялось открытие U Nexus Hub. Это первый этап проекта государственно-частного партнерства «Модернизация Международного университета КР путем создания инновационного академического кластера», где частным партнером выступил южнокорейский университет Soon Chun Hyang University.

Стоит отметить, это первый подобный ГЧП проект в сфере высшего образования и науки в Кыргызстане. Целью настоящего проекта является масштабирование, внедрение и реализация системных реформ в сфере высшего образования в КР, совершенствование образовательных программ, усиление научно-исследовательской деятельности, повышение международной конкурентоспособности университета», — добавил Равшанбек Сабиров.
