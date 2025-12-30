13:22
Техноблог

Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота

Национальное агентство по инвестициям запустило чат-бот на базе искусственного интеллекта Invest Kyrgyz AI Bot. Он упростит взаимодействие предпринимателей с государственными ресурсами, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Равшанбек Сабиров.

По его словам, новый сервис стал частью стратегии по цифровой трансформации деловой среды и работает в круглосуточном режиме. Программа доступна на официальном сайте нацагентства.

Бот поддерживает коммуникацию на трех языках — кыргызском, русском и английском.

Invest Kyrgyz AI Bot предоставляет оперативные консультации по ключевым направлениям:

  • процедуры регистрации инвестиционных проектов;
  • требования законодательства КР;
  • доступные льготы и преференции;
  • участие в актуальных инвестиционных инициативах. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356666/
просмотров: 89
