Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота

Национальное агентство по инвестициям запустило чат-бот на базе искусственного интеллекта Invest Kyrgyz AI Bot. Он упростит взаимодействие предпринимателей с государственными ресурсами, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Равшанбек Сабиров.

По его словам, новый сервис стал частью стратегии по цифровой трансформации деловой среды и работает в круглосуточном режиме. Программа доступна на официальном сайте нацагентства.

Бот поддерживает коммуникацию на трех языках — кыргызском, русском и английском.

Invest Kyrgyz AI Bot предоставляет оперативные консультации по ключевым направлениям: