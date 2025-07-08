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Общество

В 2025 году социальный контракт получат 13 тысяч 334 семьи

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров рассказал об основных достижениях ведомства за первые пять месяцев 2025 года. Он отметил, что проект «Социальный контракт» является одной из масштабных и значимых социальных программ, реализуемых по инициативе президента КР.

Его основная цель — оказание экономической поддержки малообеспеченным семьям и предоставление возможности получать собственный доход.

В период с 2022 по 2024 год в рамках этой инициативы более 35 тысяч семей получили безвозмездную помощь. В 2025-м возможности проекта были расширены и размер помощи увеличен до 150 тысяч сомов на одну семью. Планируется, что в текущем году всестороннюю поддержку получат 13 тысяч 334 семьи.

«Социальный контракт» — это не просто помощь, это возможность, открывающая путь к самозанятости.

Получив поддержку, граждане начинают заниматься животноводством, швейным делом, земледелием и другими видами малого бизнеса, осваивая навыки самостоятельного заработка. Более того, успешным участникам предоставляются беспроцентные кредиты для расширения бизнеса.

О результативности проекта свидетельствует появление участников, чей годовой доход достиг 1 миллиона сомов. «В рамках недавней рабочей поездки в Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области я лично встретился с такими «социальными миллионерами» и убедился в их успехах.

Так, жительница Ат-Башинского района Дамира Турдалиева развила свою деятельность сразу по трем направлениям. На первую помощь в размере 100 тысяч сомов она открыла пекарню, затем на 200 тысяч сомов беспроцентного кредита — небольшое кафе. Кроме того, она организовала летнюю базу отдыха «Ынтымак» для экотуризма, создав 10 рабочих мест. В совокупности ее бизнес принес ей доход, превышающий миллион сомов за год», — рассказал министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335525/
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