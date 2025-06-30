Равшанбек Сабиров: Нельзя спешить отказываться от своего новорожденного ребенка

Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Равшанбек Сабиров, вице-спикер Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева, депутат ЖК Лейла Лурова посетили Дом мамы «Эне Үйү». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, гости посетили Дом мамы «Эне Үйү», где оказали внимание женщинам с детьми, временно проживающим в центре. Делегация ознакомилась с условиями проживания, пообщалась с мамами, обсудила актуальные вызовы в сфере профилактики социального сиротства и выразила поддержку дальнейшему развитию подобных инициатив в Кыргызстане.

Министр труда Равшанбек Сабиров отметил значимость подхода, реализуемого в «Эне үйү»:

«Методика работы этого центра особенно актуальна сегодня в условиях дебюрократизации системы ухода за детьми. Мы должны создавать такие условия, при которых женщина не будет поставлена перед безысходным выбором. Нельзя спешить отказываться от своего новорожденного ребенка. В состоянии аффекта мужчины или женщины могут сказать все, что угодно, но через два или три дня они все равно приходят в себя и говорят: «Это же мой ребенок».

По его словам, министерство готово содействовать масштабированию этой модели по всей стране — ведь сохранение института семьи находится под особым вниманием государства.

Вице-спикер Жылдыз Садырбаева подчеркнула значимость проекта «Дом мамы», отметив, что он охватывает ключевые направления поддержки женщин в кризисе, способствует сохранению грудного вскармливания, что, в свою очередь, закладывает основу для полноценного развития ребенка.

Депутат Лейла Лурова отметила, что важно не только предоставление временного жилья, но и возможность для женщин получить новые профессиональные навыки. Это способствует их возвращению к активной жизни и снижает риск повторного кризиса.

На сегодняшний день в «Доме мамы» проживают пять женщин, каждая из которых получают временное убежище, психологическую и юридическую помощь, а также поддержку в вопросах социальной адаптации.

Исполнительный директор Общественного фонда «Дом мамы» (Казахстан) Ажаркуль Клышбаева поделилась опытом Казахстана, отметив, что благодаря проекту «Дом мамы» более 90 процентов женщин сохранили новорожденных детей в семье, избежав отказа.

Региональный представитель проекта «Дом мамы» в Кыргызстане Назгуль Турдубекова добавила, что центр «Эне Үйү» — это эффективная альтернативная услуга, позволяющая сохранить ребенка в биологической семье и предотвратить его помещение в детские дома и интернаты.

По информации сотрудников, на момент визита одна из воспитанниц уже успешно завершила пребывание в приюте, воссоединившись с семьей вместе со своим ребенком.