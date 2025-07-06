В Кыргызстане программа социального контракта вывела первых участников из бедности, сделав их предпринимателями и миллионерами, сообщил глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров на встрече с постоянным представителем ПРООН в КР Александрой Соловьевой.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в сфере занятости, социальной защиты, гендерного равенства и миграции, а также подготовку плана совместных действий на 2025-2026 годы.

По словам чиновника, цифровизация остается приоритетом для повышения качества государственного управления.

«У нас уже есть первые миллионеры. Ранее они были получателями пособий, а сегодня не только вышли из трудной жизненной ситуации, но сами стали обеспечивать работой от 5 до 11 человек. Поэтому поддержка таких предпринимателей, особенно женщин, будет в приоритете», — сказал он.

Александра Соловьева отметила важность поддержки ведомства в вопросах занятости, гендерного равенства и прав лиц с инвалидностью.

Отмечено, что реализация государственной программы «Доступная страна» на 2023-2030 годы и переход от медицинской к социальной модели инвалидности будет продолжена.