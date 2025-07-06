13:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Первые участники социального контракта стали миллионерами — Равшанбек Сабиров

В Кыргызстане программа социального контракта вывела первых участников из бедности, сделав их предпринимателями и миллионерами, сообщил глава Министерства труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров на встрече с постоянным представителем ПРООН в КР Александрой Соловьевой.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в сфере занятости, социальной защиты, гендерного равенства и миграции, а также подготовку плана совместных действий на 2025-2026 годы.

По словам чиновника, цифровизация остается приоритетом для повышения качества государственного управления.

«У нас уже есть первые миллионеры. Ранее они были получателями пособий, а сегодня не только вышли из трудной жизненной ситуации, но сами стали обеспечивать работой от 5 до 11 человек. Поэтому поддержка таких предпринимателей, особенно женщин, будет в приоритете», — сказал он.

Александра Соловьева отметила важность поддержки ведомства в вопросах занятости, гендерного равенства и прав лиц с инвалидностью.

Отмечено, что реализация государственной программы «Доступная страна» на 2023-2030 годы и переход от медицинской к социальной модели инвалидности будет продолжена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335317/
просмотров: 728
Версия для печати
Материалы по теме
Равшанбек Сабиров: Нельзя спешить отказываться от своего новорожденного ребенка
Глава Минтруда ошеломлен от увиденного в центре для пожилых в Балыкчи
Глава Минтруда считает правильным проходить обследование перед созданием семьи
Сумма социального контракта увеличена до 150 тысяч сомов
Главе Минтруда пожаловались на качество протезов, он проинспектировал лично
Парламент Равшанбек Сабировду эмгек министри кылып дайындоого макулдук берди
Равшанбек Сабиров назначен исполняющим обязанности министра труда
Популярные новости
Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса Президент рассказал, почему нельзя лишать русский язык официального статуса
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Разжигает огонь между двумя странами. Президент о&nbsp;деле Канышай Мамыркуловой Разжигает огонь между двумя странами. Президент о деле Канышай Мамыркуловой
Бизнес
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
6 июля, воскресенье
13:05
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправи...
12:49
Спасатели оказали помощь россиянину, который на отдыхе в Ала-Арче сломал ногу
12:32
Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»
12:24
Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева
12:01
Первые участники социального контракта стали миллионерами — Равшанбек Сабиров