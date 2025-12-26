12:45
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре

В ходе второго дня IV Народного курултая делегат из России Кубанычбек Осмонбетов заявил, что мигранты не могут вернуться на родину из-за отсутствия условий.

«Говорят, что Кыргызстан развивается, и призывают мигрантов вернуться на родину и работать тут. Но для тех, кто хочет вернуться, здесь нет условий. Предлагаю создать короткий номер при Министерстве труда, чтобы собрать вакансии из всех сел и районов страны в едином центре. Соотечественники смогли бы звонить и узнавать о вакансиях и приезжать работать», — сказал он.

Также делегат предложил выработать спецпредложения для мигрантов Государственной ипотечной компанией, чтобы соотечественники могли приобретать жилье на родине.
