Общество

В Кыргызстане утвердили новые условия оплаты труда в донорских проектах

В Кыргызстане утвердили новые условия оплаты труда сотрудников, задействованных в подготовке и реализации проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и донорскими странами.

Соответствующее решение принято для совершенствования системы оплаты труда в рамках государственных инвестиций и технической помощи. Документ касается проектов, реализуемых через Министерство финансов Кыргызской Республики.

Согласно постановлению, установлены базовые должностные оклады для сотрудников таких проектов, а также предусмотрены дополнительные надбавки.

Так, за одновременную работу над двумя проектами предусмотрена доплата в размере 15 процентов, над тремя — 20 процентов, над четырьмя и более — 25 процентов от должностного оклада. Дополнительные выплаты также предусмотрены за опыт работы в международных проектах: 10 процентов при стаже от трех до пяти лет и 20 процентов — при стаже более пяти лет.

Государственные органы, выступающие исполнительными агентствами проектов, обязаны ежемесячно удерживать подоходный налог и перечислять социальные взносы в соответствии с налоговым и социальным законодательством страны.

Ранее действовавшее постановление от 12 июля 2022 года признано утратившим силу. Новые условия оплаты труда вступят в силу с 1 января 2026-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356186/
просмотров: 280
