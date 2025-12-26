11:13
Общество

Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС

Кабинет министров ввел временный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, под ограничение подпадают древесина и изделия из нее, классифицируемые по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403 и 4407. Запрет вводится на шесть месяцев и начнет действовать через три дня после вступления постановления в силу. Исключение сделано только для гуманитарной помощи, определяемой кабинетом министров.

Фото из интернета

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временных ограничений. МИД, в свою очередь, проинформирует Исполком СНГ.

Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ поручено принять меры по предотвращению незаконного вывоза древесины.

Одновременно утратило силу постановление кабмина от 28 мая 2025 года, которым ранее уже вводился аналогичный запрет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356168/
