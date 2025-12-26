Школьника Нурзамана, которого принял президент, как героя встретили дома

В родном селе Кара-Кульджинского района Ошской области четвероклассника Нурзамана Алмазбекова, недавно лично принятого президентом Садыром Жапаровым, встретили как героя.

Он получил широкую известность после того, как в социальных сетях появилось видео, где через почти метровый слой снега шел в школу в селе Коо-Чаты.

Ролик увидел глава государства. Он пригласил школьника на президентскую елку, а 17 декабря лично встретился с Нурзаманом, вручил подарки и собственный мобильный телефон.

По возвращении в родное село ученика начальной школы «Айдын-Кол» радостно встретили педагоги, одноклассники и жители. Ребята приветствовали его под крики: «Нурзаман молодец!» Теперь Нурзаман Алмазбеков стал примером упорства и стремления к знаниям для всего учебного заведения.

Учителя отметили, что Нурзаман своим поведением вдохновил школьный коллектив и стал предметом гордости для педагогов и сверстников. Родители и жители села выразили поддержку мальчику и пожелали ему успехов в учебе и жизни.