Общество

Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на всю Россию

Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов, в рамках которого введена система биометрии в столичных аэропортах, будет распространен на другие регионы России. Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом о деятельности городского правительства.

По его словам, указанная система является заслоном от въезда тех, кто нежелателен в России — «кто находится в контрольном списке, так называемом».

Ранее сообщалось, что за год эксперимента было отсеяно около 45 тысяч человек, примерно 10 процентов мигрантов, которые пытались въехать.

Эксперимент признан удавшимся, а потому решено распространять его на другие субъекты Российской Федерации и «на другие программы, чтобы мы по всему контуру нашей страны видели, кто к нам въезжает, кто выезжает», рассказал мэр Москвы.
