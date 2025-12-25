Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две работы кыргызстанских режиссеров, продолжение истории о богатырях, а также мультфильм, основанный на телесериале о морской Губке Бобе.

1 «Агент келин» (комедия) (комедия)

Специальный агент Дия отправляется в село под прикрытием в образе келин, чтобы уничтожить лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако ее тайную миссию раскрывают сноха и золовка, превращая опасную операцию в череду комичных и непредсказуемых семейных ситуаций.

2 «Контора» (драма) (драма)

Главарь преступного мира Арсен, жестокий и неуловимый, чувствует себя неприкасаемым. Но сотрудники спецслужб готовят против него беспрецедентную операцию. Внедрение. Шантаж. Предательство. Скандалы. И главное — эмоциональное испытание для всех: кто готов пожертвовать собой ради правды?

3 «Три богатыря и свет клином» (мультфильм)

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал.

4 «Анаконда» (приключения) (приключения)

Группа друзей отправляется в джунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», их любимого фильма юности. Однако вскоре после начала съемок змея, главная звезда картины, погибает, и друзьям приходится продвигаться в глубь джунглей, чтобы найти ей замену.

5 «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (мультфильм)

Губка Боб отправляется вместе с Патриком в самые глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца. На пути его ждут захватывающие испытания, загадочные морские тайны и новые открытия в подводном мире. Тем временем мистер Крабс и Сквидвард идут по следу Губки Боба и пытаются его спасти.