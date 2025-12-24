В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать 300 автобусов до 2.00

В новогоднюю ночь в столице задействуют около 300 муниципальных автобусов, которые будут работать до 2.00. Об этом сообщил в эфире «Биринчи радио» директор МП «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров.

По его словам, в центре города ожидается большое скопление людей из-за праздничных мероприятий на главной площади. Поэтому муниципальный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Талантбек Капаров подчеркнул, что автобусы будут курсировать до тех пор, пока не развезут всех пассажиров по маршрутам, и никто не останется на площади без возможности уехать.

Муниципалитет заверил, что весь общественный транспорт будет работать в штатном режиме, чтобы обеспечить комфортное передвижение горожан в ночь празднования Нового года.