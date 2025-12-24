В Бишкеке снимают временные знаки: Киевская и Токтогула снова односторонние

В Бишкеке возвращают прежнюю схему движения на улицах Киевской и Токтогула. Эти участки вновь стали односторонними после того, как завершилось перекрытие проспекта Чуй, из-за которого ранее временно вводили двустороннее движение.

Фото 24.kg

Как сообщили очевидцы, дорожные службы уже приступили к демонтажу временных дорожных знаков, восстановив прежний порядок организации движения.

В мэрии ранее отмечали, что изменения на этих улицах носили исключительно временный характер и были связаны с ремонтом проспекта Чуй. Теперь транспортная схема возвращается к стандартной.

Автомобилистам рекомендуют учитывать обновленный режим движения и соблюдать дорожные знаки.