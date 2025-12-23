БГК утвердил программу развития соцзащиты населения Бишкека до 2028 года

Бишкекский городской кенеш утвердил программу развития соцзащиты населения на 2026-2028 годы. Решение принято сегодня на очередной сессии.

По данным мэрии, социальная политика муниципалитета направлена на улучшение условий жизни населения, особенно малообеспеченных слоев, обеспечение их базовых прав и предоставление возможностей для повышения уровня благосостояния. Программа социального развития населения Бишкека призвана систематизировать и оптимизировать меры поддержки, уделяя особое внимание индивидуальным потребностям семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение механизмов оказания социальных, образовательных услуг, повышение их эффективности, адресности и доступности, а также на дальнейшее развитие инфраструктуры города для различных групп населения.

В том числе документ предусматривает:

создание центра для детей, находящихся в конфликте с законом;

укрепление системы профилактики безнадзорности, беспризорности;

выявление детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (подворовые обходы, рейдовые мероприятия);

улучшение качества предоставления услуг детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;

внедрение программы раннего вмешательства по предоставлению услуг для детей с инвалидностью;

внедрение системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях;

реализация и развитие многоязычного образования, инклюзивного образования;

повышение читательской активности населения и другое.

Кроме того, программа включает:

внедрение услуг по реинтеграции бездомных в общество;

определение земельного участка, проектирование, строительство и оснащение городского центра реабилитации для лиц без определенного места жительства на 200 мест;

предоставление социальных, реабилитационных услуг для бездомных;

поддержку пожилых и других категорий граждан.

После принятия программы будет утверждена дорожная карта.

Принятый проект подкреплен программой социально-экономического развития Бишкека на 2026-2028 годы. Сумма необходимого финансирования составляет около 20,4 миллиарда сомов.