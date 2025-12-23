БГК утвердил программу развития соцзащиты населения Бишкека до 2028 года

Бишкекский городской кенеш утвердил программу развития соцзащиты населения на 2026-2028 годы. Решение принято сегодня на очередной сессии.
По данным мэрии, социальная политика муниципалитета направлена на улучшение условий жизни населения, особенно малообеспеченных слоев, обеспечение их базовых прав и предоставление возможностей для повышения уровня благосостояния. Программа социального развития населения Бишкека призвана систематизировать и оптимизировать меры поддержки, уделяя особое внимание индивидуальным потребностям семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение механизмов оказания социальных, образовательных услуг, повышение их эффективности, адресности и доступности, а также на дальнейшее развитие инфраструктуры города для различных групп населения.
В том числе документ предусматривает:
- создание центра для детей, находящихся в конфликте с законом;
- укрепление системы профилактики безнадзорности, беспризорности;
- выявление детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (подворовые обходы, рейдовые мероприятия);
- улучшение качества предоставления услуг детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения;
- внедрение программы раннего вмешательства по предоставлению услуг для детей с инвалидностью;
- внедрение системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях;
- реализация и развитие многоязычного образования, инклюзивного образования;
- повышение читательской активности населения и другое.
Кроме того, программа включает:
- внедрение услуг по реинтеграции бездомных в общество;
- определение земельного участка, проектирование, строительство и оснащение городского центра реабилитации для лиц без определенного места жительства на 200 мест;
- предоставление социальных, реабилитационных услуг для бездомных;
- поддержку пожилых и других категорий граждан.
После принятия программы будет утверждена дорожная карта.
Принятый проект подкреплен программой социально-экономического развития Бишкека на 2026-2028 годы. Сумма необходимого финансирования составляет около 20,4 миллиарда сомов.