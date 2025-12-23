15:24
Общество

Открывать Юго-Западное кладбище не планируется — мэр Бишкека

Вопрос работы кладбищ подняли на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

По словам депутата Казыбека Эргешова, на Юго-Западном кладбище горожане забронировали места возле похороненных родственников.

«Сейчас это кладбище закрыли, и там более тысячи свободных мест есть. Как быть с ними?» — спросил он.

Мэр Айбек Джунушалиев ответил, что по этому кладбищу есть решение, и в муниципалитете его придерживаются.

Читайте по теме
В Бишкеке выявлены факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза

«Мы не даем хоронить там. Более того, в рамках земельной амнистии рядом узаконены частные жилые строения. Мы уменьшили санитарную зону, чтобы не увеличивать риски. Поэтому даже не рассматриваем вопрос об открытии. Кладбище закрыто и законсервировано», — подчеркнул он.

На сессии отмечено, что по резервированию мест на других кладбищах разрабатываются подзаконные акты. После анализа регулятивного воздействия документ внесут на рассмотрение депутатов примерно в течение трех месяцев.
