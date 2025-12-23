Вопрос работы кладбищ подняли на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.
По словам депутата Казыбека Эргешова, на Юго-Западном кладбище горожане забронировали места возле похороненных родственников.
«Сейчас это кладбище закрыли, и там более тысячи свободных мест есть. Как быть с ними?» — спросил он.
Мэр Айбек Джунушалиев ответил, что по этому кладбищу есть решение, и в муниципалитете его придерживаются.
«Мы не даем хоронить там. Более того, в рамках земельной амнистии рядом узаконены частные жилые строения. Мы уменьшили санитарную зону, чтобы не увеличивать риски. Поэтому даже не рассматриваем вопрос об открытии. Кладбище закрыто и законсервировано», — подчеркнул он.
На сессии отмечено, что по резервированию мест на других кладбищах разрабатываются подзаконные акты. После анализа регулятивного воздействия документ внесут на рассмотрение депутатов примерно в течение трех месяцев.