Минтруда: Частные агентства трудоустроили более 17 тысяч граждан за рубежом

Как сообщили в центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, за отчетный период проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по рассмотрению документов на выдачу разрешений на трудоустройство кыргызстанцев за рубежом.

Всего выдано 143 разрешения, поступило 206 заявлений, 19 заявителям отказано, 51 заявление находится на рассмотрении (из них 22 не оплачены).

С начала года частные агентства занятости трудоустроили 17 тысяч 167 человек, из которых 6 тысяч 957 — женщины. Наиболее востребованными направлениями стали Великобритания (5 тысяч 284 человека), Турция (5 тысяч 287), Германия (2 тысячи 707), Болгария (1 тысяча 273) и Россия (1 тысяча 463). Остальные граждане трудоустроены в странах Европы, Азии, на круизных лайнерах и в ряде арабских государств.

Доход республиканского бюджета от выдачи разрешений составил 572 тысячи сомов. Также центр оказал содействие 20 гражданам в возврате денежных средств от отправителей на сумму 1 миллион 130 тысяч 603 сома в связи с неправомерными действиями работодателей или посредников.

Эти меры направлены на упорядочение процесса организованного трудоустройства, защиту прав мигрантов и повышение эффективности работы частных агентств занятости.