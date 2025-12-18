15:59
Turkish Airlines готова увеличить количество рейсов в аэропорт «Манас»

В Стамбуле состоялась встреча главы правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбека Самидинова с председателем правления авиакомпании Turkish Airlines Билалом Экши с участием генконсула КР в Стамбуле Чынгыза Токтобекова.

Как сообщили в пресс-службе компании, стороны обсудили расширение сотрудничества между национальной авиакомпанией «Асман Эйрлайнс» и Turkish Airlines.

«Турецкая сторона подтвердила готовность к совместной работе и выразила намерение увеличить количество пассажирских и грузовых рейсов, включая перелеты с технической посадкой в международном аэропорту «Манас». Такое партнерство создает новые возможности для развития авиационной инфраструктуры Кыргызстана и повышения качества авиаперевозок внутри страны и на международных маршрутах», — отметили там.

Кыргызская сторона пригласила гендиректора Turkish Airlines на открытие обновленного аэровокзального комплекса международного аэропорта «Манас», которое запланировано на лето 2026 года.
