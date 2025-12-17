19:33
Общество

Приложение «Мой город» расширило функциональные возможности

Функция отслеживания общественного транспорта в приложении «Мой город» расширена на ряд городов Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Центр цифровых технологий муниципалитета совместно с Министерством транспорта и коммуникаций сообщает о расширении функциональных возможностей мобильного приложения «Мой город».

«Функция отслеживания движения общественного транспорта в режиме реального времени стала доступна в следующих городах республики: Оше, Канте, Манасе, Таласе и Токмоке. Сервис позволяет жителям и гостям городов получать актуальную информацию о маршрутах и передвижении общественного транспорта, повышая удобство и эффективность планирования поездок. В дальнейшем функционал приложения «Мой город» будет поэтапно расширен и станет доступен во всех регионах», — говорится в сообщении.
