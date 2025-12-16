Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан

Таджикистан начал получать электроэнергию из Узбекистана, что в определенной мере улучшило ситуацию с энергоснабжением в стране, об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

По данным ведомства, на данный момент поставляется до 2 миллионов киловатт-часов в сутки. В Минэнерго уточнили, что объемы могут быть увеличены, если у узбекской стороны появятся дополнительные возможности для экспорта электроэнергии.

В министерстве также сообщили, что на уровне руководителей энергетических ведомств достигнуты предварительные договоренности о возможных поставках электроэнергии из Казахстана и Туркменистана. Сейчас стороны прорабатывают технические вопросы, связанные с организацией транзита.