21:32
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Общество

Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан

Таджикистан начал получать электроэнергию из Узбекистана, что в определенной мере улучшило ситуацию с энергоснабжением в стране, об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

По данным ведомства, на данный момент поставляется до 2 миллионов киловатт-часов в сутки. В Минэнерго уточнили, что объемы могут быть увеличены, если у узбекской стороны появятся дополнительные возможности для экспорта электроэнергии.

В министерстве также сообщили, что на уровне руководителей энергетических ведомств достигнуты предварительные договоренности о возможных поставках электроэнергии из Казахстана и Туркменистана. Сейчас стороны прорабатывают технические вопросы, связанные с организацией транзита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354845/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин КР выносит на обсуждение новые тарифы на электроэнергию до 2030 года
Импорт электричества из России на 3,1 процента снизил Кыргызстан
В Бишкеке запустили выработку электричества на новом мусоросжигательном заводе
Австралийцам предоставят три часа бесплатной солнечной энергии в день
Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго
Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света
Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы
Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Бизнес
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
BAKAI поддержал фильм о&nbsp;героях спорта &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; BAKAI поддержал фильм о героях спорта «Кыргызстан — родина чемпионов»
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
16 декабря, вторник
21:23
Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 декабря: дождь, переходящий в снег
20:42
В Нарыне появились точки с бесплатным Wi-Fi
20:25
Узбекистан начал поставлять электроэнергию в Таджикистан
20:06
Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион