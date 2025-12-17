В Бишкеке 17 декабря возможен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

У кого намечается той

Малик Бектурганов

Родился 17 декабря 1974 года. Заместитель генерального прокурора КР.

Аида Исмаилова

Родилась 17 декабря 1976 года. Посол Кыргызстана в Республике Корея.

Памятные даты

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Инициатор — cеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников. У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов».

В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества.

Первый полет самолета братьев Райт

Фото Джона Томаса Дэниелса. Первый полет «Флайера-1»

В 1903 году братья Райт построили оснащенный двигателем «Флайер-1» из обычного для их аппаратов конструкционного материала — ели, крепкого и легкого дерева. Кроме того, они разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также использовали бензиновый двигатель, сделанный в их магазине велосипедов.

Братья Райт совершили попытку взлета 14 декабря 1903-го, однако самолет упал сразу же, «Флайер-1» при этом незначительно пострадал. После ремонта они наконец поднялись в воздух 17 декабря 1903 года. Первый полет длился 12 секунд, самолет пролетел 36,5 метра.

Люди, которые меняли мир