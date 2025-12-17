В Бишкеке 17 декабря возможен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.
Малик Бектурганов
Аида Исмаилова
Родилась 17 декабря 1976 года. Посол Кыргызстана в Республике Корея.
Памятные даты
Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости
Инициатор — cеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников. У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название «Марш красных зонтов».
В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.
Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и общества.
Первый полет самолета братьев Райт
В 1903 году братья Райт построили оснащенный двигателем «Флайер-1» из обычного для их аппаратов конструкционного материала — ели, крепкого и легкого дерева. Кроме того, они разработали и изготовили деревянные пропеллеры, а также использовали бензиновый двигатель, сделанный в их магазине велосипедов.
Братья Райт совершили попытку взлета 14 декабря 1903-го, однако самолет упал сразу же, «Флайер-1» при этом незначительно пострадал. После ремонта они наконец поднялись в воздух 17 декабря 1903 года. Первый полет длился 12 секунд, самолет пролетел 36,5 метра.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Ахматбек Суюмбаев
Родился в 1920-м в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.
В 1955-1960 годах — министр финансов Киргизской ССР. В 1962-1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.
Председатель Совета министров Киргизской ССР (1968-1978).
Будучи сильным экономистом, компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.
Умер 14 февраля 1993-го.
Родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров
В 1941-м в Оше родился драматург и переводчик Абдугани Абдугафуров.
С 1973 по 1983 год — директор Ошского узбекского музыкально-драматического театра, c 1986-го — начальник Ошского областного управления Госкомиздата Киргизской ССР.
Дебютом в драматургии явилась постановка комедии «Раскаяние» в 1969 году на сцене Ошского узбекского музыкально-драматического театра.
Автор пьес «Алчность» (1972), «Милая соперница» (1974), «Наследство отцов» (1985) и других. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
Родился актер Марат Алышпаев
Родился 17 декабря 1947-го в селе Саруу Иссык-Кульской области. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.
В 1972 году стал актером только что основанного Ошского драматического театра. В 1985-м перешел в Кыргызский государственный академический театр драмы. В 1991-1997 годах был художественным руководителем и директором Чуйского областного театра «Куудулдар» имени Шаршена Термечикова. В 1991-2003 годах принимал участие в постановках Бишкекского городского театра, в начале 2000-х играл в Театре юного зрителя.
В 2010-2014 годах руководил Кыргызским национальным академическим драматическим театром имени Токтоболота Абдумомунова.
За свою карьеру в театре исполнил множество ролей как классического (заглавные роли в «Эдипе» Софокла, «Ричарде III», «Гамлете»), так и современного репертуара.
Помимо работы в театре, активно снимается в кино: «Приют для совершеннолетних», «Аномалия», «Каракыз», «Метаморфоза», «Завещание отца» и других фильмах.
Куда сходить
