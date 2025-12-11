17:23
Не готовые к зиме автомобили становятся причиной заторов на горных дорогах

Не готовые к зиме автомобили часто становятся причиной заторов на горных дорогах страны. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист госпредприятия «Кыргызавтожол-Север» Нарманбет Мыктыралиев.

По его словам, водители грузовых машин не готовятся своевременно к зимнему периоду, не меняют шины, не берут с собой противоскользящие цепи и застревают на перевалах при ухудшении погодных условий. В результате они мешают проезду спецтехники, предназначенной для расчистки трасс.

«Мы заранее заготавливаем инертные материалы для подсыпки дорог в осенне-зимний период, ремонтируем дорожно-эксплуатационную технику. На перевале Тоо-Ашуу, к примеру, снег идет с осени, на участке организованы дежурства. В настоящее время ограничений, заторов там нет», — сказал Нарманбет Мыктыралиев.

Ранее сообщалось, что на Иссык-Куле десятки легковых автомашин попали в снежный занос. 
