Общество

Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях

Поездка председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева на строительную площадку проекта Old Bishkek в центре столицы стала поводом для активного обсуждения в социальных сетях. Пользователи начали массово создавать мемы, иронизируя над ситуацией вокруг «стройки века».

На опубликованных изображениях горожане с юмором обыгрывают диалоги и эмоции участников инспекции. В частности, в мемах используются кадры визита Ташиева, где он общается с руководителем проекта Нариманом Тулеевым. Мемы сопровождаются подписью о том, что «просьбы от всего города» и «просьбы с любовью» вызывают разную реакцию.

Интерес пользователей усилился после того, как глава ГКНБ потребовал демонтировать конструкции, сужающие проезжую часть проспекта Чуй, и поручил оперативно восстановить дорожную инфраструктуру.

Стройка в самом центре Бишкека уже долгое время вызывает недовольство жителей, ранее неоднократно обращавших внимание на уменьшение пространства для пешеходов и транспорта. Визит главы ГКНБ вновь привлек внимание к этой теме, а мемы стали способом горожан выразить свое отношение к происходящему.
