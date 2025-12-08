12:23
Общество

В Бишкеке проспект Чуй так и не открыли: сроки вновь сорваны

Несмотря на неоднократные обещания открыть реконструируемый участок проспекта Чуй к 1 декабря, движение по нему до сих пор не восстановлено. Сроки введения объекта в эксплуатацию уже несколько раз переносились.

На опубликованных кадрах с веб-камеры видно, что строительные работы на участке продолжаются, проезд для транспорта закрыт, а часть инфраструктуры остается недостроенной.

Фото из интернета

24.kg направляло официальные запросы в мэрию столицы с просьбой разъяснить ситуацию и указать новую дату завершения работ. Однако там заявили, что объект является частным, и перенаправили все вопросы к компании-застройщику Old Bishkek.

На момент публикации получить комментарий от представителей фирмы не удалось.

Горожане продолжают жаловаться на транспортные затруднения в центре Бишкека и отсутствие достоверной информации о сроках открытия одной из ключевых артерий столицы.
