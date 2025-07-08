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Общество

Нидерландская туристка выразила благодарность спасателям Кыргызстана

В государственном природном парке «Ала-Арча» в Чуйской области спасатели оказали помощь 45-летней голландской туристке Хелме Варденаар, которая упала на склоне и вывихнула плечо. Об этом сообщает пресс-центр Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пять спасателей из Государственного центра подготовки спасателей при МЧС оказали туристке первую медицинскую помощь и доставили ее в городскую больницу № 4 Бишкека.

«Уважаемые сотрудники горной спасательной службы! Большое спасибо за помощь при спуске с горы.
Я люблю Кыргызстан — люди здесь невероятно добрые. Я вывихнула плечо, и все вы мне помогаете, я очень это ценю», — выразила благодарность отдыхающая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335531/
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