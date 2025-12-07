19:08
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты

9-12 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 декабря. Выставка Абая Насиридин уулу

Выставка Абая Насиридин уулу объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

 

9 декабря. Концерт

Будет яркий вечер, где классика, восточные ритмы и родные кыргызские мелодии создают по-настоящему живую энергию.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Будет представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

11 декабря. Кыргызско-казахский концерт

На одной сцене выступят Гулжигит Сатыбеков, Султан Садыралиев, Самара Каримова, Абир Касенов, Нурсултан Нурбердиев и другие.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

11, 12 декабря. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — с Помни, в пятницу — c Baby Shark.

Ресторан «Барашек», 19.00.

11 декабря. Кинопремьеры

«Бабник жана подкаблучник» (комедия). Семейная комедия о двух друзьях, которые давно не виделись. Пока Айбек переживает период безбрачия, Мирлан не нарушает слово жены. Айбек с удивлением наблюдает за жизнью Мирлана, который просит у жены разрешения снова встречаться с друзьями, если возникнет такая необходимость, и хочет сделать из него настоящего мужчину.

«Үйдүн ээси» (хорор). Популярный блогер Азирет со своей командой отправляется снять репортаж о заброшенном доме, о котором ходят страшные легенды. Впереди героев ждет погружение в настоящий ужас, где грани между живыми и мертвыми стираются.

«Тихая ночь, смертельная ночь» (ужасы). Когда-то родителей Билли жестоко убил человек в костюме Санта-Клауса. Годы спустя он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает. Теперь костюм Санты будет красным еще и от крови, а всех непослушных ждет по-настоящему ужасающий Новый год.

«Стич-Хэд. Хранитель монстров» (мультфильм). В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты.

«Три кота. Путешествие во времени» (мультфильм). В семье котов очень важный день — десятилетняя годовщина знакомства мамы и папы. Все в предвкушении праздника, но сначала нужно заехать к бабушке Изольде в научный центр, чтобы забрать особенный подарок. Там котята с родителями случайно находят старый диван, который оказывается машиной времени, и тут неожиданно начинается их захватывающее путешествие во времени.

«Эльф и украденное Рождество» (мультфильм). Эльф Йойо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски.

12 декабря. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни. События спектакля затрагивают внутренний мир героинь, их стремления и разочарования, создавая атмосферу меланхолии и надежды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 декабря. Клуб любителей кино

Покажут фильм Фрица Ланга — Metropolis (1927). Будет небольшая вступительная презентация и обсуждение после просмотра

ololoErkindik, 20.30.
