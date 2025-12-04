23:40
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 13 декабря приглашает на премьеру спектакля «Вий». Об этом сообщили в ГНРТД.

«Вий» — не просто постановка классического произведения, а смелая и современная интерпретация, воплощающая мрачную красоту и ужасающую мощь гоголевской прозы на большой сцене. Режиссерская фантазия создает живой, динамичный спектакль, полный неожиданных поворотов сюжета, спецэффектов и завораживающей атмосферы.

ГНРТД
Фото ГНРТД

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость. Зловещие видения, запредельная реальность, борьба добра и зла — все это сплетается в захватывающий поток событий, держа зрителя в напряжении до самого финала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353476/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Корея представят ряд премьер спектакля «Семетей»
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон»
Бишкекчан приглашают на премьеру спектакля «Дядюшкин сон»
В Бишкекском драмтеатре прошла премьера спектакля-притчи «Тактеке»
На международном фестивале в Актау спектакль из Кыргызстана признан лучшим
Бишкекский драмтеатр показал спектакль «Я — Эдит Пиаф» в Молдове
В Оше прошел показ этномюзикла «Раймалы и Бегимай»
Кыргызский театр драмы представил спектакль «Коркут Ата» в Азербайджане
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетил этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай»
«Шире-Шерине». В Бишкеке состоялась премьера необычного спектакля
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
23:39
Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию чере...
23:14
Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»
22:49
В Бишкеке пьяный водитель совершил двойное ДТП и пытался скрыться с места аварии
22:26
Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»
22:25
Пакистан объявил о развитии торгового взаимодействия с Кыргызстаном