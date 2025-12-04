Русский театр драмы в Бишкеке приглашает на премьеру спектакля «Вий»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 13 декабря приглашает на премьеру спектакля «Вий». Об этом сообщили в ГНРТД.

«Вий» — не просто постановка классического произведения, а смелая и современная интерпретация, воплощающая мрачную красоту и ужасающую мощь гоголевской прозы на большой сцене. Режиссерская фантазия создает живой, динамичный спектакль, полный неожиданных поворотов сюжета, спецэффектов и завораживающей атмосферы.

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость. Зловещие видения, запредельная реальность, борьба добра и зла — все это сплетается в захватывающий поток событий, держа зрителя в напряжении до самого финала.