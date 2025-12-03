22:33
Общество

В Бишкеке и Оше проверяют санитарное состояние строительных объектов

Бишкекское и Ошское городские управления департамента государственного архитектурно-строительного контроля проводят рейды по проверке работы пунктов мойки колес спецтехники на стройобъектах. Об этом сообщает Минстрой.

По поручению министра Нурдана Орунтаева инспекторы проверяют строительные площадки по следующим направлениям:

  • наличие и исправность пунктов для мойки колес спецтехники;
  • выполнение мер по увлажнению территории для предотвращения образования пыли при демонтаже и земляных работах;
  • соблюдение требований СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства».

Основная цель проверок — улучшение экологической ситуации в городах, предотвращение загрязнения дорог и обеспечение выполнения санитарных норм во время строительных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353325/
