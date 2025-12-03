08:36
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан 2050. Зеленые зоны Бишкека будут увеличены до 2 тысяч 400 гектаров

На мероприятии, посвященном экспертному обсуждению Генплана столицы, отвечая на вопросы горожан, разработчики градостроительного документа отметили, что зеленые зоны Бишкека будут не только сохранены, но и увеличены, в том числе и вдоль рек и бульваров.

Представитель общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева подчеркнула, что в 1991 году ряду парков (Дубовый, Карагачевая роща, Фучика, Победы, Кычана Джакыпова) был присвоен статус особо охраняемых природных территорий, они имеют охранные грамоты. Но в Генплане этот статус сохранен только за Карагачевой рощей. Она задала вопрос представителям муниципалитета: что будет с другими парками города? А также насколько Генплан предполагает обеспеченность жителей зелеными насаждениями к 2050 году?

Она добавила, что, согласно данным муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз», сегодня на одного человека приходится 6 квадратных метров, по плану детальной планировки столицы было всего 3 квадрата, тогда как по международным стандартам на человека должно приходиться 24 квадратных метра.

Российские разработчики ответили, что статус всех парков сохранен, а зеленые зоны будут увеличены на 2 тысячи 400 гектаров.

По словам главного архитектора Генплана Ирины Гришечкиной, в Бишкеке крайне необходимо обеспечить озеленение вдоль дорог, так как это создает комфорт для жителей.
