МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк

Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша, опубликованный в соцсетях, является фейковым. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы МВД Султан Макилов.

По его словам, по данному факту ведутся проверка и следственные мероприятия. Он призвал граждан верить только проверенной, официальной информации от государственных органов.

Отметим, что вчера пользователи Threads обсуждали список якобы уже утвержденных депутатов Жогорку Кенеша, хотя выборы проходят только сегодня.

скрин из Threads
Фото скрин из Threads

В Кыргызстане открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.
