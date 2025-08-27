20:11
Общество

В ЦИК обсудили, как будут проверять дипломы кандидатов в депутаты

В Центральной избирательной комиссии КР состоялась рабочая встреча с представителями Министерства просвещения, Министерства науки, высшего образования и инноваций и ГУ «Кызмат».

Как сообщает пресс-служба ЦИК, главной темой обсуждения стало взаимодействие при проверке подлинности документов о высшем образовании кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Особое внимание уделили процедуре передачи сведений и проверке дипломов, полученных в зарубежных вузах. Подчеркнуто, что при представлении иностранных дипломов обязательным условием является наличие нотариально заверенного перевода или апостиля.

По итогам обсуждения решено, что ЦИК будет напрямую взаимодействовать с департаментом развития качества образования при Министерстве просвещения.

Представители министерств подтвердили готовность к тесному сотрудничеству и выполнению обязательств в установленные законом сроки.
