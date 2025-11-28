14:09
Общество

В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов

В 2027 году правительство России может запустить пилотный проект для целевого набора мигрантов. Необходимую для эксперимента подготовку МВД и другие профильные ведомства должны закончить в 2026 году, сообщает «Коммерсант».

«Коммерсант»
Фото «Коммерсант»

В публикации отмечается, что инициатива организованного набора иностранцев вряд ли подойдет малым и средним предприятиям, которые рискуют попасть в зависимость от точности ведомственных прогнозов спроса на рабочую силу.

До конца 2026 года МВД РФ также должно будет организовать профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку сотрудников ведомства, занимающихся вопросами миграции, и начать взаимодействовать с вузами и колледжами, которые сейчас готовят таких профессионалов. Они будут работать в том числе в двух новых подразделениях ведомства — Центре компетенций по цифровой трансформации сферы миграции на базе госучреждения «Паспортно-визовый сервис» и Ситуационном центре миграционной службы, который будет сформирован в течение следующего года.

Система организованного набора мигрантов предполагает реестровую модель. Иностранные работники, после того как они пройдут на родине необходимую проверку, будут приезжать к конкретным работодателям, вместо того чтобы получать разрешительные документы и искать работу по приезде в РФ.

До 1 декабря 2026 года российские МВД и Минцифры запустят информационную систему целевого организованного набора мигрантов, а также мобильное приложение для них. Параллельно с этим до 1 июля МВД, Минтруда, Минцифры, Росстат, Роструд должны создать методику опроса работодателей, привлекающих трудовых мигрантов, для расчета потребности экономики РФ в такой рабочей силе.

Также совместно с Минэкономики ведомства создадут механизм определения тех отраслей экономики страны, для которых привлечение мигрантов является приоритетом. Помимо этого, в течение года профильные ведомства должны разработать мероприятия для ознакомления трудовых мигрантов с законодательством РФ, симметричные просветительские меры предложены и для российского бизнеса.
