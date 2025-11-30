Афиша Бишкека на неделю: российские артисты, кинопремьеры и выставки

28 ноября — 6 декабря. Выставка «Мы не мухи — мы люди!»

В экспозиции около 20 постеров проекта A0 of Freedom, созданных участниками из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Великобритании. Каждый постер — это личный опыт, память, язык, история и честный разговор с миром.

КЦ Dari, 13.00-21.00.

1 декабря. Шоу под дождем «История 15 лет»

В новой постановке, посвященной юбилею коллектива, представлена яркая, эффектная и красочная ретроспектива прошедших 15 лет. Мы собрали самые интересные, волнующие, порой пугающие и интригующие темы, факты и моменты, приправили все это юмором и подали через призму иронии.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

2-5 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 декабря. Концерт Глеба Самойлова (Россия)

Глеб Самойлов — культовый музыкант, поэт и композитор, сооснователь и один из фронтменов легендарной группы «Агата Кристи», а сегодня — лидер проекта «Глеб Самойлов — Агата Кристи».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

3 декабря. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877-м написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

3 декабря. Концерт Лолиты (Россия)

Лолита — одна из самых узнаваемых артисток поп-сцены: певица, актриса и телеведущая с редким сочетанием вокальной мощи, самоиронии и драматизма. Ее сольные программы — это всегда живой контакт со зрителем, откровенные монологи между песнями и эмоциональная подача, где каждая история звучит «на полном дыхании».

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

3 декабря. Кинопоказ

Покажут криминальную драму «Кто ты, Элли?» (Мирад Минжилкиев, 1990).

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

4 декабря. Балет «Лебединое озеро»

История о любви принца и заколдованной девушки-лебедя — символ чистоты, идеала и трагической недостижимости. На пути к счастью герои проходят через испытания, воплощающие выбор, честь и преданность.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

4 декабря. Комедия «Почему каждый раз» (Россия)

Лирическая комедия по пьесе Жиральда Сиблейраса и Жана Делля «Опоздание на полтора часа». В ролях Людмила Артемьева и Вадим Андреев.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00, 21.00.

4 декабря. Кинопремьеры

«Карыз» (комедия). Тилек — хитрый аферист. Чтобы выбраться из тяжелого положения и избавиться от огромного долга, он решает пойти на самую крупную аферу в своей жизни — обмануть одного из самых богатых людей в стране. Чтобы сблизиться, Тилек должен вместе с ним... пойти в мечеть.

«Метод исключения» (триллер). Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение.

«Мышиный переполох» (комедия). В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Для мышей это тревожный сигнал: все их следы нужно срочно скрыть. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков.

«Пять ночей с Фредди 2» (ужасы). Прошел год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Она стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль.