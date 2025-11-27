Глава ГКНБ направит комиссию в Тонский район для расследования жалоб жителей

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев пообещал направить комиссию в Тонский район для расследования жалоб

Камчыбек Ташиев открыл здание ГКНБ в Тонском районе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-центр спецслужб.

После глава госкомитета поговорил с местными жителями, которые пришли на встречу с ним. Жители Тонского района высказали ряд жалоб — незаконное решение суда; распитие спиртных напитков учителями в местной школе; смерть женщины в больнице из-за халатности врачей.

«В Тонском районе фиксируется много нарушений, в том числе со стороны тех, кто должен служить народу. Поэтому я создам специальную комиссию, мы проверим все нарушения закона», — пообещал Камчыбек Ташиев.