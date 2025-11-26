Тегеран ждет эвакуация. Куда переедет столица Ирана и в чем виноваты власти

Иран охватила аномальная засуха. Резервуары, питающие крупные города страны, заполнены меньше, чем на пять процентов. Например, водохранилища, из которых черпает воду Мешхед — второй после Тегерана крупнейший город — заполнены на три процента или даже меньше. Ситуация настолько критическая, что президент Масуд Пезешкиан заявил: если к началу зимы не пойдут дожди, столицу придется эвакуировать.

Почему так произошло и кто за это ответит, подробно в материале разобрала «Медуза». 24.kg прочитало его за вас и предлагает краткий пересказ.

Да будет дождь

По подсчетам ученых, Иран переживает самую сухую за последние 70 лет осень. Несмотря на выпавшие на западе страны в Загросских горах дожди, а на горе Точал близ Тегерана — снег, количество осадков по-прежнему лишь около десятой части климатической нормы.

Со ссылкой на сообщение иранских властей «Медуза» пишет, что начался засев облаков. Так называется операция по искусственному вызову дождя над бассейном соленого озера Урмия на северо-западе Ирана.

Это озеро, крупнейшее в стране, сильно обмелело и значительная его часть превратилась в солончак — почву с высоким содержанием солей, непригодную для развития большинства видов растений.

«Но сложность в том, что засев может быть эффективен, если в воздухе достаточно влаги: распыляемые реагенты способствуют ее конденсации и формированию капель дождя. А в Иране сейчас воздух сухой почти везде, в том числе в горах, где обычно скапливаются облака», — уточняет издание.

Чтобы хоть как-то сэкономить, в Тегеране и других крупных городах ввели графики отключения воды. К приезжающим цистернам выстраиваются километровые очереди, в мечетях читают молитвы — люди просят послать дожди.

Фото Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA. Молитва о дожде

Из-за водного кризиса упала выработка иранских гидроэлектростанций. Дефицит воды испытывают и промышленные предприятия. Не хватает влаги для охлаждения и других технологических процессов. Сократились посевы сельскохозяйственных культур, что означает в будущем завышенные цены на продукты.

Сейчас Иран переживает экономический кризис. Ежемесячно растут цены на еду. Так, килограмм куриного филе стоит почти $3,5 при среднем доходе $200 в месяц. Продукты продают в рассрочку.

Не исключено, что властям Ирана придется договариваться об импорте воды и заимствовать ее у соседей, например, у ОАЭ есть технологии опреснения.

Правда, из-за санкций и враждебных отношений со многими соседями страна может рассчитывать лишь на очень ограниченную международную помощь.

Эксперты видят причины водного кризиса в климатических изменениях и головотяпстве чиновников.

Одно к одному и ни одно ни на пользу

Как напоминает «Медуза», на Иранском нагорье нет крупных рек. Оно со всех сторон окружено горами, и дождей по этой причине на нем выпадает мало. Последние же несколько лет были еще и очень жаркими и засушливыми.

Плюс стратегические ошибки в аграрном секторе. Сельское хозяйство в Иране зависит от искусственного орошения и на него тратят до 90 процентов всей пресной воды. При этом поля, на которых выращивают пригодные для экспорта рис, сахарную свеклу и фисташки, просто заливают водой. Ее значительная часть либо уходит в землю, либо испаряется.

Свою лепту в водный коллапс внесло бесконтрольное бурение по всей стране тысяч скважин. В свое время власти пытались простимулировать развитие сельского хозяйства, поэтому узаконили скважины, пробуренные без лицензии. Но не учли, что исчерпание грунтовых вод приводит к просадке почвы.

«Ситуацию усугубляло и строительство множества плотин, в том числе для ГЭС — политических «проектов развития». Они не просто нарушали режим немногочисленных и маловодных рек, но и создавали множество водохранилищ с относительно большой площадью поверхности — вода из них быстро испарялась», — пишет «Медуза».

Фото Hamid / Middle East Images / ABACAPRESS.COM / Scanpix / LETA. Обмелевшее озеро Урмия

Довершает удручающую картину плохо налаженный учет расхода воды и сильно субсидированные тарифы на ее потребление.

Итог — засуха и перенос столицы Ирана. По словам президента Ирана Пезешкиана, предположительно, новую столицу построят в регионе Мекран на юго-востоке страны. Это в песчаной пустыне, сухой и жаркой даже по сравнению с остальной территорией Ирана. Но Мекран расположен недалеко от моря, и снабжать его водой можно будет за счет опреснения.

P. S. Кыргызстан тоже может столкнуться с аналогичным водным кризисом. У нас образовался так называемый «водный долг»: страна расходует больше влаги, чем восполняются естественным путем резервуары. Плюс мы чрезмерно эксплуатируем подземные воды и не гнушаемся неэффективными государственными проектами.