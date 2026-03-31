Атака на Иран. Трамп заявил, что новый аятолла Моджтаба Хаменеи, возможно, мертв

Фото из архива. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, возможно, мертв, заявляет Дональд Трамп

Президент США заявил, что в Иране уже произошла смена режима. Дональд Трамп предположил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи может быть мертв. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Тегеран снизил минимальный призывной возраст для службы в армии до 12 лет. Об этом сообщил замглавы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, передает «Аль-Арабия». Он призвал подростков 12-13 лет добровольно поступить на военную службу.

Сильный взрыв прогремел в Дубае в районе порта в элитном районе Джумейра. Предварительно над городом сбили иранский беспилотник.

Туристы рассказывают, что они проснулись ночью от очень мощного взрыва, а после этого увидели из окон густой столб дыма.

Официальной информации от властей ОАЭ пока не поступало.

СМИ сообщают, что Иран атаковал кувейтский танкер в порту Дубая. Компания Kuwait Petroleum Corporation подтверждает эти данные.

Фото из архива. Ядерный комплекс в Хондабе

В Иране выведен из строя завод по производству тяжелой воды. Предприятие в Хондабе в результате израильского удара сильно повреждено и прекратило работу, сообщило МАГАТЭ. Отмечается, что на заводе не было задекларированных ядерных материалов.

Комиссия по безопасности парламента Ирана одобрила план, предусматривающий, что за проход судов по Ормузскому проливу будут взимать пошлины. Об этом информирует государственная телерадиокомпания IRIB.

Через Ормузский пролив до начала войны США и Израиля с Ираном проходило около пятой части мировых поставок нефти. Иран фактически закрыл проход судов через пролив после начала войны, что привело к серьезной волатильности на нефтяных рынках.

Ранее американский лидер потребовал, чтобы Иран открыл проход по проливу, пригрозив разбомбить иранские электростанции. Тегеран в свою очередь уведомил международные организации, что «невраждебные» суда из Пакистана, Китая, России, Индии и Ирака могут проходить через пролив при координации с властями Ирана.

Испания закрыла небо самолетам, участвующим в войне в Иране. Мадрид не только запретил Вашингтону использовать базы на юге Испании в рамках операции против Ирана, но и закрыл воздушное пространство для самолетов Соединенных Штатов, размещенных в других странах.

Иран надеется, что государства Ближнего Востока не примут украинские системы ПВО в качестве военной помощи. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана — весьма катастрофичная ошибка и просчет, — цитирует его SNN. — Убежден, что страны региона не попадут в такую ловушку».

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский предлагал ближневосточным государствам и США помощь в конфликте с Ираном.

Фото из архива. Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать имена иранских лиц, с которыми ведутся переговоры о прекращении огня

Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что не раскроет имена иранских лиц, с которыми ведутся переговоры о прекращении огня. По его словам, в Иране произошел внутренний раскол, и есть люди, готовые «двигаться в другом направлении», учитывая все произошедшее.

Дональд Трамп заявил о серьезных переговорах «с новым и более серьезным» режимом в Иране о прекращении огня. По его словам, стороны достигли компромисса в обсуждениях.

Глава США пригрозил Ирану «взрывом и полным уничтожением электростанций», если соглашение не будет достигнуто.

Истребители ВВС Израиля сбросили более 120 боеприпасов на иранские объекты разработки и производства оружия. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по таким объектам в Тегеране.

В Красном Полумесяце заявили о 21 тысяче пострадавших в Иране с начала конфликта. По данным организации, при ударах Соединенных Штатов и Израиля погибли 244 женщины и 214 детей.

Среди пострадавших — 1,7 тысячи несовершеннолетних, утверждают в Красном Полумесяце. Ударам подверглись 102 тысяч гражданских объектов, указано в заявлении организации.