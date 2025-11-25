Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления протезов нуждающимся

Министерство труда, социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение проект стандарта государственной услуги по изготовлению и предоставлению протезно-ортопедических изделий гражданам, нуждающимся в них, но не имеющим группу инвалидности.

Согласно документу, изделия будут предоставляться по направлению врача. Стандарт разработан в рамках Единого реестра государственных услуг и обязателен для исполнения Республиканским учреждением протезно-ортопедических изделий.

Проект определяет порядок предоставления услуги, сроки, требования к исполнителю и механизмы контроля.