Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента

ЦИК рассмотрела вопросы в отношении кандидатов, нарушивших условия предвыборной агитации, а также претендента, оскорбившего честь и достоинство своего оппонента. Об этом сообщили в избирательной комиссии.

По ее данным, оштрафованы кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 22 Эмильбек Абдыкадыров, по округу № 12 Нуркан Койчуманова и по округу № 10 Жыргалбек Саматов за нарушение условий агитации.

Также претендент по округу № 6 Бекболот Арзибаев оштрафован за распространение публикаций, содержащих сведения, порочащие честь и достоинство кандидата по этому же округу Алтынбека Кудайбердиева.

Первых трех оштрафовали на 75 тысяч, а оскорбившего честь и достоинство оппонента — на 125 тысяч сомов.