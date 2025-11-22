10:19
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента

ЦИК рассмотрела вопросы в отношении кандидатов, нарушивших условия предвыборной агитации, а также претендента, оскорбившего честь и достоинство своего оппонента. Об этом сообщили в избирательной комиссии.

По ее данным, оштрафованы кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша по избирательному округу № 22 Эмильбек Абдыкадыров, по округу № 12 Нуркан Койчуманова и по округу № 10 Жыргалбек Саматов за нарушение условий агитации.

Также претендент по округу № 6 Бекболот Арзибаев оштрафован за распространение публикаций, содержащих сведения, порочащие честь и достоинство кандидата по этому же округу Алтынбека Кудайбердиева.

Первых трех оштрафовали на 75 тысяч, а оскорбившего честь и достоинство оппонента — на 125 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351862/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
Верховный суд рассмотрит заявление о проверке кандидатов на знание госязыка
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку
Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
Уровень политической культуры вырос — член ЦИК о выборах депутатов ЖК
Еще один кандидат в депутаты ЖК отказался от участия в выборах
Досрочные выборы. В России открыто 40 избирательных участков
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кыргызстанку за нарушение условий агитации
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
22 ноября, суббота
10:02
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление о...
09:50
Мирный план США по ситуации в Украине: Зеленский выступил с обращением к народу
09:41
В Бишкеке у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за задолженность
09:20
Фильмы из Кыргызстана выдвинуты для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
09:10
Национальную программу «Саламат жүрөк» утвердил президент
21 ноября, пятница
23:36
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
23:02
Суд Турции признал виновным мужчину, «лайкавшего» фото других женщин
22:45
В российской Югре расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам