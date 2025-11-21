Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передвинули до февраля

В Кыргызстане проверку наличия лицензий у таксистов продлили до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в ведомство обратились водители. Они заявили, что в ГУОБДД длинные очереди желающих подать документы на лицензию, из-за этого не успевают к установленному сроку.

Напомним, управление Патрульной службы милиции призвало водителей, занимающихся перевозкой пассажиров, заблаговременно подготовить и представить полный пакет документов для получения лицензии. Крайний срок подачи — 1 декабря, сказали в ведомстве.

«Учитывая просьбу, начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев дал поручение устранить длительные очереди, создать удобные условия для водителей. Он отметил, что документы будут принимать и по субботам, обеденный перерыв сократится, и срок проверки лицензий и рейдовых мероприятий с наложением штрафов продлен до 1 февраля следующего года», — говорится в сообщении.