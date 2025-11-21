18:46
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передвинули до февраля

В Кыргызстане проверку наличия лицензий у таксистов продлили до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в ведомство обратились водители. Они заявили, что в ГУОБДД длинные очереди желающих подать документы на лицензию, из-за этого не успевают к установленному сроку.

Напомним, управление Патрульной службы милиции призвало водителей, занимающихся перевозкой пассажиров, заблаговременно подготовить и представить полный пакет документов для получения лицензии. Крайний срок подачи — 1 декабря, сказали в ведомстве.

«Учитывая просьбу, начальник ГУОБДД Азенбек Козукеев дал поручение устранить длительные очереди, создать удобные условия для водителей. Он отметил, что документы будут принимать и по субботам, обеденный перерыв сократится, и срок проверки лицензий и рейдовых мероприятий с наложением штрафов продлен до 1 февраля следующего года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351849/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
Отзывать лицензии вузов без решения суда предлагает Министерство науки
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын
Несуществующая лицензия. Минэкономики предупреждает о новом виде мошенничества
В КР введен запрет на выдачу лицензий на обучение для получения медобразования
В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»
Лицензии теплоснабжающих компаний предлагается аннулировать без решения суда
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
21 ноября, пятница
18:28
Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передвинули до февраля Проверка лицензий таксистов в Кыргызстане. Сроки передв...
17:40
В Бишкеке начинают готовить новогодние подарки для детей
17:38
В Бишкеке выявили пять незаконных агентств по трудоустройству за рубежом
17:21
В городе Ош пройдет сельскохозяйственная ярмарка
17:05
На авиашоу в Дубае разбился самолет