11:26
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет

Управление Патрульной службы милиции призвало водителей, занимающихся перевозкой пассажиров, заблаговременно подготовить и представить полный пакет документов для получения лицензии. Крайний срок подачи — 1 декабря, сообщили в ведомстве.

По данным УПСМ, для оформления лицензии необходимо представить:

  1. Копию документа, удостоверяющего личность.
  2. Заверенную копию регистрации в УГНС
    (для водителей, работающих через информационные системы такси, — справку об отсутствии или наличии задолженности).
  3. Документ об уплате лицензионного сбора.
  4. Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
  5. Копию трудового договора с юрлицом или автопарком, имеющим класс по безопасности перевозок.
  6. Свидетельство о регистрации автомобиля.
  7. Доверенность или договор аренды транспортного средства.
  8. Акт о прохождении техосмотра.
  9. Водительское удостоверение категории с опытом не менее трех лет.
  10. Медицинскую справку.
  11. Справку о несудимости.

В ведомстве отметили, что лицам с судимостью за тяжкие и менее тяжкие преступления лицензия выдаваться не будет.

И подчеркнули, что перевозка пассажиров — зона повышенной ответственности, и соблюдение требований напрямую связано с безопасностью граждан и законностью деятельности такси.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351143/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Мэрия Бишкека усиливает контроль за электросамокатами, мопедами и такси
Теперь лицензии на осуществление адвокатской деятельности в КР выдаются онлайн
Отзывать лицензии вузов без решения суда предлагает Министерство науки
Lada, «Москвич». Минпромторг РФ представил первичный перечень авто для такси
Анализ: жители Бишкека чаще передвигаются на личном транспорте
В городе Ош работают над увеличением парка муниципальных экотакси
Объявлен аукцион на лицензию с правом пользования недрами на участке Кыркын
Муниципальная служба такси города Ош начала работу в тестовом режиме
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с&nbsp;Таджикистаном Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном
Бизнес
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
17 ноября, понедельник
11:24
Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВД Кыргызстана Меры безопасности на перевалах усилила служба охраны МВ...
11:21
В Токмоке на месте больницы, построенной 86 лет назад, возведут новое здание
11:17
Новый порядок взыскания налоговой задолженности начнет действовать с 2026 года
11:16
ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
11:08
Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет