Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет

Управление Патрульной службы милиции призвало водителей, занимающихся перевозкой пассажиров, заблаговременно подготовить и представить полный пакет документов для получения лицензии. Крайний срок подачи — 1 декабря, сообщили в ведомстве.

По данным УПСМ, для оформления лицензии необходимо представить:

Копию документа, удостоверяющего личность. Заверенную копию регистрации в УГНС

(для водителей, работающих через информационные системы такси, — справку об отсутствии или наличии задолженности). Документ об уплате лицензионного сбора. Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Копию трудового договора с юрлицом или автопарком, имеющим класс по безопасности перевозок. Свидетельство о регистрации автомобиля. Доверенность или договор аренды транспортного средства. Акт о прохождении техосмотра. Водительское удостоверение категории с опытом не менее трех лет. Медицинскую справку. Справку о несудимости.

В ведомстве отметили, что лицам с судимостью за тяжкие и менее тяжкие преступления лицензия выдаваться не будет.