Таксистам напомнили: без подачи документов до 1 декабря лицензии не будет

Управление Патрульной службы милиции призвало водителей, занимающихся перевозкой пассажиров, заблаговременно подготовить и представить полный пакет документов для получения лицензии. Крайний срок подачи — 1 декабря, сообщили в ведомстве.
По данным УПСМ, для оформления лицензии необходимо представить:
- Копию документа, удостоверяющего личность.
- Заверенную копию регистрации в УГНС
(для водителей, работающих через информационные системы такси, — справку об отсутствии или наличии задолженности).
- Документ об уплате лицензионного сбора.
- Договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
- Копию трудового договора с юрлицом или автопарком, имеющим класс по безопасности перевозок.
- Свидетельство о регистрации автомобиля.
- Доверенность или договор аренды транспортного средства.
- Акт о прохождении техосмотра.
- Водительское удостоверение категории с опытом не менее трех лет.
- Медицинскую справку.
- Справку о несудимости.
В ведомстве отметили, что лицам с судимостью за тяжкие и менее тяжкие преступления лицензия выдаваться не будет.
И подчеркнули, что перевозка пассажиров — зона повышенной ответственности, и соблюдение требований напрямую связано с безопасностью граждан и законностью деятельности такси.