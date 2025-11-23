Неделя-24. Из-за ИИ уволят налоговиков, и почему Генплан напугал бишкекчан

Публикация проекта нового генплана вызвала широкий резонанс, особенно из-за того, что некоторые жилые участки попали в зоны, обозначенные как зеленые. Мэр Бишкека вышел на пресс-конференцию, чтобы попытаться успокоить горожан, и заверил, что сноса жилых домов не будет.

«Муссируется информация о продаже, перепродаже земель. Мы только обсуждаем проект генплана, идут доработки. Если чьи-то участки попали в зеленую зону и они боятся, что завтра их дома снесут, этого не будет. Наоборот, внесем соответствующие корректировки в сам Генеральный план... потому как основополагающим документом остается право собственности на строения жителей», — заявил он.

Особое внимание в Генплане уделили экологии, сохранению розы ветров и созданию зеленых зон. В частности, Карагачевую рощу хотят сделать особо охраняемой зоной. Реки Аламедин и Ала-Арча должны стать «зелеными экологическими коридорами». По их руслам установят 15-метровые водоохранные зоны.

Фото Евгения Липкина. Комсомольское озеро в Карагачевой роще

Руководитель проекта генплана заместитель директора Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (Россия) Ирина Гришечкина акцентировала внимание на транспортной проблеме столицы. По ее словам, в Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин, что является очень высоким показателем.

«Многие крупные города мира сейчас борются с излишней автомобилизацией. Реконструкцию магистральных улиц можно делать бесконечно, и это не решает вопрос пробок. Поэтому необходимо развивать сети общественного транспорта, делать их схемы удобными», — подчеркнула Ирина Гришечкина.

Для решения проблемы Генплан-2050 предусматривает комплекс мер:

связать крупные магистрали с улицами для вывода транзитного потока из города;

построить магистральное сообщение, где можно развивать скорость до 110 километров в час;

создать многофункциональные районы во всех четырех частях столицы, чтобы разгрузить центр, куда сейчас движутся все стремительные потоки труда.

В январе начнется второй этап реформ Налоговой службы. Его ключевым элементом станет внедрение нового электронного модуля учета KEZET. По сути, налогового инспектора заменит искусственный интеллект. Человеческий фактор будет полностью исключен, заявил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов. «Благодаря KEZET мы сможем отслеживать движение каждого товара — от производства или импорта до выхода чека на кассе. Модуль позволит автоматически выявлять расхождения в отчетности, свести к минимуму количество проверок и полностью убрать коррупционные риски», — сказал он.

Если система заработает, то планируется, по словам чиновника, сократить в течение 2026 года около 1 тысячи сотрудников Налоговой службы.

В Бишкеке задержали главу компании Kav&Kev. В ГКНБ сообщили о выявлении серьезных нарушений в сфере продовольственной безопасности. Следствие установило, что глава предприятия привлекал к работе иностранцев без разрешительных, медицинских и миграционных документов. Рабочие изготавливали пищевую продукцию для населения в антисанитарных условиях. Выявлены факты наклейки этикеток с датами изготовления, не соответствующими действительности. Уголовное дело возбудили по трем статьям — организация незаконной миграции, подделка документов и создание опасности для потребителей.

