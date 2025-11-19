Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спекуляции отдельных лиц

Мэр Айбек Джунушалиев призвал не поддаваться на провокации и спекуляции отдельных личностей относительно Генплана, а обращаться за разъяснением в соотвествующие инстанции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, у него есть факты спекуляции отдельных лиц, которые говорят, что на некоторых участках будут зеленые зоны или многоэтажки.

«Муссируется информация о продаже, перепродаже земель. Мы только обсуждаем проект Генплана, поступают предложения, замечания, идет доработка. Если чьи-то участки в рамках Генплана попали в зеленую зону и они боятся, что завтра их снесут, этого не будет. Наоборот, внесем соответствующие корректировки в сам Генеральный план. Потому как основополагающим документом остается право собственности на строения жителей», — сказал мэр, добавив, что 24-25 декабря во всех районах города пройдут общественные слушания.