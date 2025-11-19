20:33
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спекуляции отдельных лиц

Мэр Айбек Джунушалиев призвал не поддаваться на провокации и спекуляции отдельных личностей относительно Генплана, а обращаться за разъяснением в соотвествующие инстанции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, у него есть факты спекуляции отдельных лиц, которые говорят, что на некоторых участках будут зеленые зоны или многоэтажки.

«Муссируется информация о продаже, перепродаже земель. Мы только обсуждаем проект Генплана, поступают предложения, замечания, идет доработка. Если чьи-то участки в рамках Генплана попали в зеленую зону и они боятся, что завтра их снесут, этого не будет. Наоборот, внесем соответствующие корректировки в сам Генеральный план. Потому как основополагающим документом остается право собственности на строения жителей», — сказал мэр, добавив, что 24-25 декабря во всех районах города пройдут общественные слушания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351554/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Разработчик Генплана: В Бишкеке на тысячу человек приходится 300 машин
Генплан Бишкека: Карагачевая роща Бишкека получит статус особо охраняемой зоны
Ваши дома не снесут — мэр Бишкека о новом Генплане столицы
Генплан-2050: мэрия Бишкека призывает остерегаться мошенников
Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов
Генплан-2050. В Бишкеке намерены ввести лимит на потребление питьевой воды
Новый генплан Оша охватит свыше 35 гектаров земли: началась разработка документа
Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Прогнозы Генплана: к 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
20:22
Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спекуляции отдельных лиц Генплан-2050. Мэр Бишкека призвал не поддаваться на спе...
20:21
Даже две сигареты в день увеличивают риск сердечного приступа — исследование
20:02
В Бишкеке заработала новая насосная станция
19:44
В центре Лондона установили бронзовую статую Бриджит Джонс
19:26
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате